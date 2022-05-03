«Это мирная страна. Они — невиновны». Стаховский иронично прокомментировал угрозы России начать ядерную войну

3 мая, 10:22
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Сергей Стаховский (Фото:Alexandr Porubaymykh)

Сергей Стаховский (Фото:Alexandr Porubaymykh)

Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский иронично прокомментировал угрозы России начать ядерную войну.

Бывший теннисист отреагировал в Twitter на отрывок из телепередачи российского пропагандиста Дмитрия Киселева. В ролике тот рассказывает о возможностях РФ уничтожить Великобританию ядерным ударом.

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«Конечно, запрет россиян «не нужен». В конце концов, Россия — мирная страна, которая убивает мирных граждан налево и направо, угрожает миру ядерными ударами.

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Но ни один россиянин не виноват. Их нельзя винить. Это только Путин. Вздор", — написал Сергей в комментарии к видео.

https://twitter.com/Stako_tennis/status/1521037204461600768

Сообщалось, что Стаховский побывал в Харькове, где сыграл в теннис на поврежденном от обстрелов корте.

Ранее Сергей рассказал, что во время службы в теоробороне он москалей так и не встретил.

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Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Россия Великобритания Российская агрессия Сергей Стаховский Теннис Военное вторжение Ядерная война Война в Украине

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