«Начала плакать из-за происходящего». Стаховский рассказал, кто из российских и белорусских теннисистов сопереживает Украине 19 сентября, 09:47 Сергей Стаховский (Фото:Федерація Тенісу України via Facebook)

Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский рассказал, что из российских и белорусских теннисистов только Виктория Азаренко сопереживает Украине.



Слова победителя восьми турниров серии ATP приводит Большой теннис Украины.

«С Викторией Азаренко мы встретились на Ролан Гаррос — честно говоря, она была единственным человеком, кто ко мне подошел, начал общаться и сопереживать.

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Она практически начала там плакать из-за того, что это все происходит и она не знает, что ей делать и как ей реагировать. Она спросила, что она может сделать и я ей ответил, что она может донатить деньги, передавать вещи — все что можешь делать, то и делай", — сказал Стаховский.

Также Сергей отметил, что белорусская теннисистка отдала ему сумку со своими вещами Nike. Инвентарь для тенниса Виктории, по словам украинца, он раздал детям в Днепре и Запорожье.

Ранее Стаховский высказался о наказании для российских и белорусских теннисистов.

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