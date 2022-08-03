«За все придется отвечать». Стаховский рассказал о разговоре с российской звездой тенниса про войну в Украине 3 августа, 20:42 Сергей Стаховский (Фото:Alexandr Porubaymykh)

Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский рассказал о разговоре со звездным российским теннисистом Андреем Рублевым про войну между двумя странами.



Тему беседы с представителем РФ уроженец Киева затронул в интервью YouTube-каналу Football Hub.

«С Андреем Рублевым я разговаривал до того, как их отстранил Уимблдон и после его крайнего интервью с Касаткиной.

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Я сказал: «Тебе с этим жить, если тебе комфортно жить, когда ты ничего не говоришь — это твоя жизнь. Но пойми, что за все, что сейчас происходит, когда-нибудь придется отвечать», — сказал Стаховский.

Также экс-теннисист отметил, что в начале войны он пытался достучаться до россиян, показывая им, что происходит в Украине.

Но позже, как признался Сергей, понял, что занимался бессмысленным делом, так как многим в России пофиг на то, что творит их страна в соседнем государстве.

Ранее Стаховский показал, как российские оккупанты встречаются с родными после участия в войне в соседней стране.

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