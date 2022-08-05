«Страшно, но мы должны к этому готовиться». Стаховский — о российской угрозе будущего для Украины 5 августа, 09:44 Сергей Стаховский (Фото:БТУ)

Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский рассказал о российской угрозе будущего для родной страны.



На вопрос о том, чего ждать в дальнейшем от РФ, экс-теннисист ответил в интервью YouTube-каналу Football Hub.

«Я вижу, что российская угроза в будущем будет на десятки лет. Если мы их выбиваем с нашей территории, и они не распадаются — десятки лет.

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Россияне — маленькие люди. Они будут жить подавленными, что они проиграли и будут ждать времени, чтобы отомстить. Это страшно, но мы к этому должны готовиться", — сказал Сергей.

Ранее экс-теннисист иронично прокомментировал угрозы России начать ядерную войну.

Позже Стаховский показал, как российские оккупанты встречаются с родными после участия в войне в соседней стране.

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