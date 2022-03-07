Ястремская передаст Украине призовые с теннисного турнира во Франции 7 марта, 17:28 Цей матеріал також доступний українською Ястремская заработала около 15 тысяч евро (Фото:Даяна Ястремская via Instagram)

Украинская теннисистка Даяна Ястремская передаст Украине заработанные деньги на турнире во французском Лионе.

Об этом Ястремская заявила в своем аккаунте в Instagram.

На турнире в Лионе украинка дошла до финала, где проиграла китаянке Чжан Шуай. За выступление на турнире теннисистка получит 14545 евро призовых.

«Всю эту неделю я билась на корте не только за себя, но и за свою страну. Все призовые деньги, которые я получила здесь, передам украинским фондам для помощи стране.

Если украинцы меня видят, я хочу сказать, что вы очень сильные, у вас невероятный дух. Я пытаюсь биться за Украину. Хочу поблагодарить абсолютно каждого человека из Украины, который стоит за нашу страну, за то, что показываете, какой у нас сильный дух. Слава Украине", — сказала Ястремская.

Ранее сообщалось, что украинский теннисист Сергей Стаховский вступил в тероборону Киева и защищает столицу от российского захватчика.

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