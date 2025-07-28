Стародубцева одержала волевую победу над китаянкой на старте престижного турнира в Монреале

Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева вышла во второй круг хардового турнира WTA 1000 в канадском Монреале.

В первом раунде Стародубцева в волевом стиле переиграла китаянку Ван Яфань. Поединок длился почти три с половиной часа.

Яфань выиграла первый сет на тай-брейке, отыграв сетбол на подаче соперницы — 8:6.

Стародубцева восстановила паритет в матче по итогам второй партии — 6:4. Решающий сет Юлия выиграла с аналогичным счетом.

Для украинки это был дебютный матч в Монреале. В следующем раунде она сыграет против 21-й сеяной Магдалены Френх из Польши.

WTA 1000, Монреаль, первый круг

Ван Яфань (Китай) — Юлия Стародубцева (Украина) — 7:6 (6), 4:6, 4:6

Добавим, что со второго раунда выступления в Канаде начнут три украинки: Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Ранее мы писали, как украинские теннисистки праздновали Новый год в аннексированном Крыму.

