WTA отстаивает права российской теннисистки, которую депортировали из Чехии 29 июля, 09:31 Женская теннисная ассоциация (Фото:Photo by Jimmie48 Photography/WTA)

Женская теннисная ассоциация сделала заявление относительно решения Министерства внутренних дел Чехии депортировать с территории своей страны спортсменку из России.

Ассоциация встала на защиту представительниц из недружественных стран и заявила, что они имеют право участвовать во всех соревнованиях WTA под нейтральным флагом исключительно на основе заслуг и без дискриминации.

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«WTA решительно осуждает войну в Украине и недопустимые действия российского правительства. WTA также продолжает поддерживать украинских спортсменов Тура, а также всех спортсменов WTA, которые сталкиваются с огромными вызовами как профессиональные спортсмены, в то время как многие их близкие и их страна сталкиваются с нападениями со стороны России.

Индивидуальные игроки WTA, граждане России/Беларуси, продолжают соревноваться в Туре на нейтральной основе. Несмотря на их нейтралитет, правительственные органы Чехии отказывают некоторым игрокам WTA в возможности участвовать в турнире WTA 250, который должен состояться в Праге на следующей неделе.

Правила WTA утверждают, что всем игрокам должно быть разрешено участвовать в соревнованиях WTA исключительно на основе заслуг, без дискриминации. Мы будем продолжать пересматривать ситуацию, когда будем учитывать важные соображения вокруг этих сложных геополитических вопросов", — говорится в заявлении WTA.

Напомним, в июне этого года правительство Чехии запретило своим спортсменам и командам участвовать в соревнованиях на территории РФ, а также ввело запрет для российских спортсменов и команд выступать на соревнованиях на территории Чехии.

Ранее сообщалось, что польские пограничники не пустили россиянку на теннисный турнир.