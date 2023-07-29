WTA отстаивает права российской теннисистки, которую депортировали из Чехии
Женская теннисная ассоциация (Фото:Photo by Jimmie48 Photography/WTA)
Женская теннисная ассоциация сделала заявление относительно решения Министерства внутренних дел Чехии депортировать с территории своей страны спортсменку из России.
Ассоциация встала на защиту представительниц из недружественных стран и заявила, что они имеют право участвовать во всех соревнованиях WTA под нейтральным флагом исключительно на основе заслуг и без дискриминации.
«WTA решительно осуждает войну в Украине и недопустимые действия российского правительства. WTA также продолжает поддерживать украинских спортсменов Тура, а также всех спортсменов WTA, которые сталкиваются с огромными вызовами как профессиональные спортсмены, в то время как многие их близкие и их страна сталкиваются с нападениями со стороны России.
Индивидуальные игроки WTA, граждане России/Беларуси, продолжают соревноваться в Туре на нейтральной основе. Несмотря на их нейтралитет, правительственные органы Чехии отказывают некоторым игрокам WTA в возможности участвовать в турнире WTA 250, который должен состояться в Праге на следующей неделе.
Правила WTA утверждают, что всем игрокам должно быть разрешено участвовать в соревнованиях WTA исключительно на основе заслуг, без дискриминации. Мы будем продолжать пересматривать ситуацию, когда будем учитывать важные соображения вокруг этих сложных геополитических вопросов", — говорится в заявлении WTA.
Напомним, в июне этого года правительство Чехии запретило своим спортсменам и командам участвовать в соревнованиях на территории РФ, а также ввело запрет для российских спортсменов и команд выступать на соревнованиях на территории Чехии.
Ранее сообщалось, что польские пограничники не пустили россиянку на теннисный турнир.