Арина Соболенко и Ига Свентек получили рейтинговые штрафы за участие в недостаточном количестве турниров категории WTA 500 в нынешнем сезоне.

О наказании для первой и второй ракеток мира сообщает Tennis365.

По правилам WTA, игроки должны выступить минимум на шести турнирах категории 500 за сезон, если не имеют медицинских или личных причин для пропуска. Иначе они получают так называемые «нулевые очки» — система, по которой рейтинговые баллы с одного крупного турнира снимаются, а пропущенный турнир засчитывается как выступление без полученных очков.

Реклама

В свежем обновлении рейтинга WTA от 27 октября Соболенко потеряла 120 очков за турнир в Дубае, а Свентек — 108 за соревнования в Штутгарте.

Несмотря на штрафы, «нейтральная» белоруска осталась первой ракеткой мира, а Свентек — второй. Соболенко уже гарантировала себе статус лидера рейтинга по итогам этого сезона.

Топ-5 мирового рейтинга / Фото: WTA

Добавим, что 1 ноября в Эр-Рияде стартует Итоговый турнир WTA, на котором выступят восемь лучших теннисисток мира, в том числе Соболенко и Свентек.

Читайте также, как слова Костюк о тестостероне Соболенко и Свентек исказили.