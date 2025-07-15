Янник Синнер повторил невероятное достижение Большой четверки в мировом рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила мировой рейтинг после Уимблдона-2025. Первое место сохраняет итальянец Янник Синнер, который выиграл травяной мэйджор .

За победу на Уимблдоне Синнер заработал 2000 рейтинговых баллов. Теперь в активе итальянца 12 030 очков.

Итальянец стал пятым игроком в истории ATP-тура (с 1990 года), которому удалось достичь отметки в 12 000 рейтинговых очков, сообщает OptaAce.

Синнер повторил достижение представителей так называемой Большой четверки — Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Энди Маррея.

Топ-5 рейтинга ATP / Фото: ATP

Отметим, что 23-летний Синнер непрерывно возглавляет рейтинг ATP с июня 2024 года.

При этом после победы на Australian Open-2025 Янник не выступал три месяца из-за дисквалификации вследствие нарушения антидопинговых правил.

Мы писали, что в Синнера с трибун прилетела пробка от шампанского во время финала Уимблдона.