Синнер впервые выиграл Уимблдон, одержав в финале волевую победу над Алькарасом — видео

13 июля, 21:23
Поделиться:
Янник Синнер проиграл первый сет, но выиграл три следующих (Фото: REUTERS/Тоби Мелвилл)

Янник Синнер проиграл первый сет, но выиграл три следующих (Фото: REUTERS/Тоби Мелвилл)

Итальянский теннисист Янник Синнер впервые в карьере стал победителем Уимблдона.

В финале турнира Синнер в четырех сетах обыграл действующего чемпиона турнира испанца Карлоса Алькараса.

Читайте также:
Украинская теннисистка выиграла самый большой турнир в карьере, разгромив соперницу в финале

Алькарас выиграл первый сет 6:4, однако проиграл три следующих с идентичным счетом.

Реклама

https://twitter.com/Wimbledon/status/1944463436030656688

Для 23-летнего Синнера это первая победа на Уимблдоне и четвертый титул на турнирах Большого шлема. До этого он побеждал на US Open (2022), Australian Open (2024, 2025).

На счету Алькараса пять титулов Большого шлема: Ролан Гаррос (2024, 2025), Уимблдон (2023, 2024), US Open (2022).

Янник Синнер (Италия) — Карлос Алькарас (Испания) — 3:1 (4:6, 6:4, 6:4, 6:4, 6:4)

Накануне польская теннисистка Ига Свёнтек выиграла Уимблдон-2025, разгромив в финале американку Аманду Анисимову со счетом 6:0, 6:0.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Янник Синнер Карлос Алькарас Теннис Уимблдон

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies