Янник Синнер проиграл первый сет, но выиграл три следующих (Фото: REUTERS/Тоби Мелвилл)

В финале турнира Синнер в четырех сетах обыграл действующего чемпиона турнира испанца Карлоса Алькараса.

Алькарас выиграл первый сет 6:4, однако проиграл три следующих с идентичным счетом.

Для 23-летнего Синнера это первая победа на Уимблдоне и четвертый титул на турнирах Большого шлема. До этого он побеждал на US Open (2022), Australian Open (2024, 2025).

На счету Алькараса пять титулов Большого шлема: Ролан Гаррос (2024, 2025), Уимблдон (2023, 2024), US Open (2022).

Янник Синнер (Италия) — Карлос Алькарас (Испания) — 3:1 (4:6, 6:4, 6:4, 6:4, 6:4)

Накануне польская теннисистка Ига Свёнтек выиграла Уимблдон-2025, разгромив в финале американку Аманду Анисимову со счетом 6:0, 6:0.