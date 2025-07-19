Ястремская остановилась в шаге от финала турнира в Германии, проиграв сенсации Ролан Гаррос-2025

Даяна Ястремская не смогла выйти в финал турнира в Гамбурге (Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№ 39 WTA) завершила свое участие на турнире WTA 250 в Гамбурге.

В полуфинале турнира Ястремская проиграла Лоис Буассон (№ 63 WTA) из Франции.

Буассон обыграла Даяну в двух сетах. В первой партии украинка сумела выиграть всего один гейм.

Гамбург, Германия

Полуфинал

Даяна Ястремская (Украина) — Лоис Буассон (Франция) — 1:6, 6:7(5)

Матч продолжался 1 час и 31 минуту. Ястремская ни разу не подала навылет, совершила три двойные ошибки.

Буассон в финале гамбургского турнира встретится с Анной Бондар из Венгрии.

Напомним, что Буассон в статусе 361 ракетки мира сенсационно дошла до полуфинала Ролан Гаррос, где проиграла будущей чемпионке Кори Гауфф.

