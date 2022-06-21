Влиятельное британское издание The Telegraph заплатит украинской теннисистке компенсацию за ущерб репутации

21 июня, 02:41
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Ястремская очистила свою репутацию (Фото:Даяна Ястремская via Instagram)

Ястремская очистила свою репутацию (Фото:Даяна Ястремская via Instagram)

Влиятельное британское издание The Telegraph выплатит украинской теннисистке Даяне Ястремской и ее отцу Александру компенсацию за ущерб репутации после публикации в мае 2021 года о ее положительной допинг-пробе.

Издание напомнило, что в статье «Даяну Ястремскую обвиняют в попытке скрыть обвинения в допинге» содержались обвинения в попытке сокрытия применения запрещенных веществ спортсменкой и ее отцом Александром после положительного допинг-теста атлетки.

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Отмечается, что в июне 2021 года Независимый трибунал Международной федерации тенниса после полного слушания установил, что, хотя Ястремскую поймали на допинге в декабре 2020 года из-за заражения, это не было вызвано какой-либо виной, халатностью или правонарушением с ее стороны, в результате которых на нее не были наложены санкции.

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«Мы соглашаемся и рады объяснить, что, как установил трибунал, ни госпожа Ястремская, ни ее отец не занимались никаким укрывательством. Мы приносим извинения госпоже Ястремской и ее отцу и согласились выплатить им компенсацию за страдания и ущерб их репутации, причиненный нашей статьей», — говорится в материале The Telegraph.

Ранее Международный независимый трибунал оправдал украинскую атлетку в деле о допинге.

В отчете Международной федерации тенниса сказано, что метаболиты местеролона попали в организм Ястремской в результате секса с ее парнем, который принимал соответствующий препарат и не сообщил ей об этом.

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Теги:   Теннис Допинг Возмещение ущерба Моральный ущерб Компенсация The Telegraph Даяна Ястремская

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