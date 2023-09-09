Украинская теннисистка устроила жаркую фотоссесию в ярком купальнике на пляже

9 сентября, 17:31
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Даяна Ястремская (Фото:instagram.com/dayana_yastremska)

Даяна Ястремская (Фото:instagram.com/dayana_yastremska)

Украинская теннисистка Даяна Ястремская наслаждается отдыхом после выступления в квалификации на Открытом чемпионате США.

Спортсменка удивила своих подписчиков в Instagram, опубликовав яркие фотографии из Флориды.

Украинка в оранжевом купальнике позировала на фоне пляжа и пальм.

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«Выходной», — написала Ястремская.

Видео дня

instagram.com/dayana_yastremska
Фото: instagram.com/dayana_yastremska
instagram.com/dayana_yastremska
Фото: instagram.com/dayana_yastremska
instagram.com/dayana_yastremska
Фото: instagram.com/dayana_yastremska
instagram.com/dayana_yastremska
Фото: instagram.com/dayana_yastremska
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Напомним, Даяна в финале квалификации US Open уступила Елене-Габриэле Русе из Румынии.

Ранее сообщалось, что скандальная белоруска устроила истерику, проигрывая в полуфинале US Open.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Теннис Даяна Ястремская

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