Украинская теннисистка устроила жаркую фотоссесию в ярком купальнике на пляже 9 сентября, 17:31 Даяна Ястремская (Фото:instagram.com/dayana_yastremska)

Украинская теннисистка Даяна Ястремская наслаждается отдыхом после выступления в квалификации на Открытом чемпионате США.

Спортсменка удивила своих подписчиков в Instagram, опубликовав яркие фотографии из Флориды.

Украинка в оранжевом купальнике позировала на фоне пляжа и пальм.

«Выходной», — написала Ястремская.

Видео дня

Фото: instagram.com/dayana_yastremska

Фото: instagram.com/dayana_yastremska

Фото: instagram.com/dayana_yastremska

Фото: instagram.com/dayana_yastremska

Напомним, Даяна в финале квалификации US Open уступила Елене-Габриэле Русе из Румынии.

Ранее сообщалось, что скандальная белоруска устроила истерику, проигрывая в полуфинале US Open.