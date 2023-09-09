Украинская теннисистка устроила жаркую фотоссесию в ярком купальнике на пляже
Даяна Ястремская (Фото:instagram.com/dayana_yastremska)
Украинская теннисистка Даяна Ястремская наслаждается отдыхом после выступления в квалификации на Открытом чемпионате США.
Спортсменка удивила своих подписчиков в Instagram, опубликовав яркие фотографии из Флориды.
Украинка в оранжевом купальнике позировала на фоне пляжа и пальм.
«Выходной», — написала Ястремская.
Напомним, Даяна в финале квалификации US Open уступила Елене-Габриэле Русе из Румынии.
Ранее сообщалось, что скандальная белоруска устроила истерику, проигрывая в полуфинале US Open.