Ястремская обыграла теннисистку из Венгрии и вышла в полуфинал турнира WTA в Гамбурге

18 июля, 17:38
Даяна Ястремская (Фото: Reuters/Andrew Boyers)

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в полуфинал грунтового турнира WTA 250 в немецком Гамбурге.

В четвертьфинальном поединке Ястремская одолела представительницу Венгрии Далму Гальфи.

Судьба первого сета решалась на тай-брейке, который Даяна провела почти безупречно — 7:1.

Второй сет украинка проиграла со счетом 3:6, однако уверенно забрала решающую партию, сделав три брейка — 6:2.

WTA 250, Гамбург (грунт), четвертьфинал

Далма Гальфи (Венгрия) — Даяна Ястремская (Украина) — 6:7 (1), 6:3, 2:6

Ястремская в третий раз в этом году вышла в полуфинал на турнире WTA и попытается в третий раз пробиться в финал.

В полуфинале соревнований в Гамбурге Ястремская завтра, 19 июля, сыграет против победительницы матча Лоис Буассон (Франция) — Виктория Томова (Болгария).

Ранее украинская теннисистка Марта Костюк показала, как отдыхает в Черногории.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Даяна Ястремская Теннис WTA

