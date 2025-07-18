Ястремская обыграла теннисистку из Венгрии и вышла в полуфинал турнира WTA в Гамбурге
Даяна Ястремская (Фото: Reuters/Andrew Boyers)
Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в полуфинал грунтового турнира WTA 250 в немецком Гамбурге.
В четвертьфинальном поединке Ястремская одолела представительницу Венгрии Далму Гальфи.
Судьба первого сета решалась на тай-брейке, который Даяна провела почти безупречно — 7:1.
Второй сет украинка проиграла со счетом 3:6, однако уверенно забрала решающую партию, сделав три брейка — 6:2.
WTA 250, Гамбург (грунт), четвертьфинал
Далма Гальфи (Венгрия) — Даяна Ястремская (Украина) — 6:7 (1), 6:3, 2:6
Ястремская в третий раз в этом году вышла в полуфинал на турнире WTA и попытается в третий раз пробиться в финал.
В полуфинале соревнований в Гамбурге Ястремская завтра, 19 июля, сыграет против победительницы матча Лоис Буассон (Франция) — Виктория Томова (Болгария).
