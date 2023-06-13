Гуманитарку отправляет грузовиками: украинская теннисистка показала, как собирала помощь жителям Херсона — видео 13 июня, 18:21 Даяна Ястремская (Фото:Даяна Ястремская via Twitter)

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№ 135 WTA) подробно рассказала о работе своего благотворительного фонда.

По словам спортсменке, ее организация оказала большую помощь гражданам со всей страны.

«Мой фонд DIY. Более 800 тысяч тонн гуманитарной помощи разъехалось по стране с этого места. Грузовики направлялись в Харьков, Бучу, Киев, Бахмут и многие другие города. Передали людям более 25 тысяч продуктовых наборов».

Видео дня

Ястремская показала, как продуктовые наборы собирались для жителей Херсона.

«Сегодня направили 2500 продуктовых наборов в Херсон. Всей семьей пытаемся помогать, чем можем», — написала украинка.

Ранее сообщалось, что вторая ракетка мира вступилась за Свитолину после того, как украинка отказалась пожать ей руку.

Напомним, что Свитолина поблагодарила российскую теннисистку за позицию по войне в Украине.