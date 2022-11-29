Разгромили соперниц. Две украинские теннисистки успешно стартовали на турнире в Андорре 29 ноября, 19:16 Ястремская одолела соперницу за два сета (Фото:Даяна Ястремская via Instagram)

Украинской теннисистки Даяна Ястремская и Дарья Снигур уверенно преодолели первый круг турнира WTA 125 в Андорре.

Ястремская в первом раунде турнира легко одолела представительницу Узбекистана Нигину Абдураимову. Украинка разгромила соперницу в первом сете 6:1 и дожала ее во втором 6:4.

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Еще проще оказался матч для Снигур, которая в поединке с испанкой Георгиной Гарсией-Перес проиграла всего три розыгрыша.

В следующем круге Снигур сыграет со шведкой Ребеккой Петерсон, а Ястремская - с Вероникой Фальковской из Польши или Жаклин Кристиан из Румынии.

Завтра на турнире в Андорре стартует еще одна украинская теннисистка Катерина Байндль.



Нигина Абдураимова (Узбекистан) - Даяна Ястремская (Украина) 0:2 (1:6, 4:6)

Георгина Гарсия-Перес (Испания) — Дарья Снигур (Украина) 0:2 (1:6, 2:6)

Ранее сообщалось, что Даяна Ястремская попала в больницу из-за камня в почке.

