Четвертый титул WTA в карьере. Украинская теннисистка феноменальным образом выиграла турнир в Польше

12 августа, 18:10
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Даяна Ястремская (Фото:instagram.com/dayana_yastremskay)

Даяна Ястремская (Фото:instagram.com/dayana_yastremskay)

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завоевала титул в рамках турнира WTA 125 в польских Козерках.

В рамках финального поединка наша спортсменка встречалась с представительницей Бельгии Грет Миннен (№ 113 WTA).

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Первый сет завершился убедительной победой Миннен, которая выиграла три гейма на подаче украинки и отдала лишь одну свою подачу.

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Второй сет Ястремская выиграла более убедительнее, чем ее соперница. Даяна позволила бельгийке одержать победу лишь в одном гейме.

Третий сет прошел в борьбе, в которой успешнее оказалась украинская теннисистка.

Козерки, Польша
Финал

Даяна Ястремская (Украина) — Грет Миннен (Бельгия) — 2:6, 6:1, 6:3

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Отметим, что украинка выиграла свой четвертый титул WTA в карьере.

Ранее сообщалось, что Свитолина в двух сетах разгромно уступила американке на старте турнира в Монреале.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Теннис Даяна Ястремская

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