Четвертый титул WTA в карьере. Украинская теннисистка феноменальным образом выиграла турнир в Польше
Даяна Ястремская (Фото:instagram.com/dayana_yastremskay)
Украинская теннисистка Даяна Ястремская завоевала титул в рамках турнира WTA 125 в польских Козерках.
В рамках финального поединка наша спортсменка встречалась с представительницей Бельгии Грет Миннен (№ 113 WTA).
Первый сет завершился убедительной победой Миннен, которая выиграла три гейма на подаче украинки и отдала лишь одну свою подачу.
Второй сет Ястремская выиграла более убедительнее, чем ее соперница. Даяна позволила бельгийке одержать победу лишь в одном гейме.
Третий сет прошел в борьбе, в которой успешнее оказалась украинская теннисистка.
Козерки, Польша
Финал
Даяна Ястремская (Украина) — Грет Миннен (Бельгия) — 2:6, 6:1, 6:3
Отметим, что украинка выиграла свой четвертый титул WTA в карьере.
Ранее сообщалось, что Свитолина в двух сетах разгромно уступила американке на старте турнира в Монреале.