Ястремская драматично обыграла лучшую теннисистку Латвии и вышла в четвертьфинал турнира в Бирмингеме 16 июня, 18:28 Цей матеріал також доступний українською До финала осталось два шага (Фото:Reuters/Carl Recine)

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в 1/8 финала турнира в Бирмингеме победила первую ракетку Латвии Елену Остапенко.

Перед матчем Остапенко считалась фавориткой встречи и довольно уверенно выиграла первый сет - 6:3.

Во второй партии шла равная борьба и теннисистки успешно играли на своих подачах, но в конце партии Ястремской удалось сделать брейк и сравнять счет в матче.

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Начало решающего сета снова было за Остапенко и она вела 3:1, однако Ястремская переломила ход поединка и выиграла в итоге партию и матч.

В четвертьфинале Ястремская сыграет с победительницей матча Елена Габриела Русе (Румыния) — Шуан Чжай (Китай).

Елена Остапенко (Латвия) - Даяна Ястремская 1:2 (6:3, 5:7, 5:7)

В первом раунде турнира Даяна Ястремская победила вторую ракетку Польши Магду Линетт.

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