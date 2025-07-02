«Она очень хорошо играла». Победительница Ролан Гаррос-2025 объяснила поражение от украинской теннисистки на старте Уимблдона

Об этом сообщает YouTube-канал Уимблдона.

«Я разочарована, как сложился матч и результатом. Даяна начала очень сильно играть, и я, видимо, сегодня не смогла найти свой ритм», — сказала американская теннисистка.

Гауфф добавила, что последние недели после победы на Ролан Гаррос дались ей тяжело в психологическом плане и высоко оценила уровень Даяны.

«Ментально я была немного перегружена всем, что произошло после. Не чувствовала, что имела достаточно времени, чтобы отпраздновать и потом снова войти в игру.

Это мой первый опыт после победы, когда надо играть на Уимблдоне, и я многое поняла — что бы я делала и чего не делала бы во второй раз.

И да, она очень хорошо играла. Когда я видела сетку, знала, что будет тяжелый матч. Я играла с ней на грунте, а это покрытие мне больше подходит, но это был сложный трехсетовый матч. Так что я знала, что будет тяжело, и у меня были шансы, но так случилось, как случилось", — сказала Гауфф.

