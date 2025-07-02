«У меня даже ногти горят». Ястремская рассказала, как ей удалось создать самую большую сенсацию первого круга Уимблдона-2025

2 июля, 11:05
Ястремская победила Гауфф в двух сетах (Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась эмоциями после громкой победы над второй ракеткой мира американкой Кори Хауфф на старте Уимблдона-2025.

По словам украинки, победа над такой сильной соперницей на кортах Уимблдона стала для нее особенной и навеяла приятные воспоминания об успехе на юниорском уровне, сообщает The Tennis Letter.

«Первое, что я хочу сказать, это то, что этот корт вызывает у меня много приятных воспоминаний. Я играла здесь в юниорском финале. Он подарил мне много эмоций. Думаю, сегодня был отличный матч. Я действительно была в огне. У меня даже ногти горят.

Играть с Коко — это что-то особенное. Мы играли четыре раза. Счет 3−1 в ее пользу. Она замечательный игрок и замечательный человек. У нас очень хорошие отношения. Мне очень понравилось. Эти корты созданы для величайших игроков. Я очень благодарна за то, что нахожусь на этом корте. Спасибо большое за поддержку", — сказала Ястремская.

Во втором круге Ястремская сыграет против россиянки Анастасии Захаровой.

Ранее сообщалось, что первый круг Уимблдона не смогла преодолеть третья ракетка мира — американка Джессика Пегула.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Даяна Ястремская Теннис Уимблдон

Поделиться:

