Ястремская после громкой сенсации в первом круге Уимблдона в напряженном матче выбила из турнира российскую теннисистку

Во втором круге Уимблдона украинка Даяна Ястремская одержала тяжелую победу над россиянкой Анастасией Захаровой, выступающей под нейтральным флагом.

После проигранного первого сета украинка сумела взять реванш во второй партии.

В третьем сете Даяна вела 3:0, однако Захаровой удалось выровнять положение и перевести игру на тайбрейк, где украинка все же дожала соперницу.

В 1/16 финала Ястремская сыграет с победительницей матча София Кенин (США) — Джессика Бузас Минейро (Испания).

Анастасия Захарова (Россия) — Даяна Ястремская (Украина) 1:2 (7:5, 5:7, 6:7)

В первом круге Ястремская сотворила громкую сенсацию, обыграв вторую ракетку мира американку Кори Гауфф.