«Было довольно страшно это слышать». Звезда украинского тенниса показала атаку дронов РФ на родной город — видео
Даяна Ястремская (Фото:Даяна Ястремская via Instagram)
Звезда украинского тенниса Даяна Ястремская показала атаку российских дронов на Одессу.
22-летняя спортсменка поделилась видео с нападением беспилотников на родной город в сторис Instagram.
В комментарии к ролику Даяна написала: «Было довольно страшно это слышать».
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Сообщалось, что в результате атаки российских дронов на Одессу погиб один мирный житель.
Ранее украинская теннисистка Леся Цуренко призвала россиян выходить на протесты на фоне объявленной в их стране частичной мобилизации.
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