«Было довольно страшно это слышать». Звезда украинского тенниса показала атаку дронов РФ на родной город — видео 23 сентября, 16:40 Даяна Ястремская (Фото:Даяна Ястремская via Instagram)

Звезда украинского тенниса Даяна Ястремская показала атаку российских дронов на Одессу.



22-летняя спортсменка поделилась видео с нападением беспилотников на родной город в сторис Instagram.

В комментарии к ролику Даяна написала: «Было довольно страшно это слышать».

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Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Сообщалось, что в результате атаки российских дронов на Одессу погиб один мирный житель.

Ранее украинская теннисистка Леся Цуренко призвала россиян выходить на протесты на фоне объявленной в их стране частичной мобилизации.

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