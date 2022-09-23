«Было довольно страшно это слышать». Звезда украинского тенниса показала атаку дронов РФ на родной город — видео

23 сентября, 16:40
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Даяна Ястремская (Фото:Даяна Ястремская via Instagram)

Даяна Ястремская (Фото:Даяна Ястремская via Instagram)

Звезда украинского тенниса Даяна Ястремская показала атаку российских дронов на Одессу.

22-летняя спортсменка поделилась видео с нападением беспилотников на родной город в сторис Instagram.

В комментарии к ролику Даяна написала: «Было довольно страшно это слышать».

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Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Сообщалось, что в результате атаки российских дронов на Одессу погиб один мирный житель.

Ранее украинская теннисистка Леся Цуренко призвала россиян выходить на протесты на фоне объявленной в их стране частичной мобилизации.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Одесса Российская агрессия Теннис Видео Военное вторжение Война в Украине Даяна Ястремская Война России против Украины

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