«Я умирала от боли». Звезда украинского тенниса оказалась в больнице — видео 23 октября, 19:31 Ястремская является четвертой ракеткой Украины (Фото:Даяна Ястремская via Instagram)

Звезда украинского тенниса Даяна Ястремская попала в больницу.



О неприятной новости 22-летняя уроженка Одессы сообщила лично в сторис Instagram.

Даяна опубликовала несколько видео из больницы. На одном из них показано, как теннисистке медики оказывают срочную помощь.

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В комментариях к роликам Ястремская объяснила, что с ней случилось: «Вчера утро было ужасным.

Я умирала от боли и не могла понять, что происходит. В конце концов у меня в почке обнаружили камень".

Ястремская является четвертой ракеткой Украины. В рейтинге лучших теннисисток мира она занимает 99-ое место.

Ранее Даяна послала коллегу из РФ Анастасию Гасанову, которая распространяла нарративы кремлевской пропаганды, вслед за русским военным кораблем.