«Показала ей видео и спросила». Третья ракетка Украины послала коллегу из РФ вслед за русским военным кораблем 16 октября, 19:57 Даяна Ястремская (Фото:Даяна Ястремская via Twitter)

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская послала коллегу из РФ Анастасию Гасанову, которая распространяла нарративы кремлевской пропаганды, вслед за русским военным кораблем.

Слова 22-летней уроженки Одессы приводит Большой теннис Украины.

«Мы встретились с ней в раздевалке на прошлой неделе в Клуж-Напоке. Мои впечатления… да у меня просто нет слов. Это ненормально.

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Я показала ей это видео и спросила: «Ты действительно так считаешь?». Она ответила, что да — это ее позиция. Мол, у нее накипело, что ей было жаль погибших в Крыму и что украинцы над этим смеялись", — сказала Даяна.

Также Ястремская объяснила, что украинцы радовались повреждению инфраструктуры, через которую доставлялась военная техника и боеприпасы, которыми обстреливались мирные жители.

В ответ Даяна спросила у Гасановой, не жаль ли ей было погибших людей в Мариуполе, Буче, Харькове. Завершила же общение украинка с Анастасией тем, что предложила ей пойти вслед за русским военным кораблем.

Сообщалось, что бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский потребовал дисквалифицировать Гасанову.