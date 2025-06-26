Ястремская потерпела неожиданный разгром от 20-летней филиппинки на турнире в Великобритании

26 июня
Даяна Ястремская (Фото: Reuters/Andrew Boyers)

Украинская теннисистка Даяна завершила выступления на турнире WTA 250 в Истборне, уступив в четвертьфинале Александре Эале из Филиппин.

74-я ракетка мира не оставила украинке никаких шансов в первом сете, одержав разгромную победу 6:1.

Во второй партии картина почти не изменилась — Даяна смогла выиграть всего два розыгрыша — 6:2.

Даяна Ястремская (Украина) — Александра Эала (Филиппины) 0:2 (1:6, 2:6)

Ранее Ястремская дошла до финала турнира в Ноттингеме, где уступила американке Маккартни Кесслер.

