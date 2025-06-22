Ястремская не смогла завоевать трофей в Ноттингеме, проиграв в своем первом финале на траве

Американка Маккартни Кесслер стала победительницей турнира WTA 250 в Ноттингеме, обыграв в финале украинскую теннисистку Даяну Ястремскую.

Кесслер уверенно провела первый сет, с двумя брейками обыграв Ястремскую со счетом 6:4.

Вторая партия проходила при равной борьбе, но концовка была за американкой — 7:5.

Реклама

Это был первый финал в карьере Ястремской на травяном покрытии.

Призовой фонд турнира — $275,094.

Маккартни Кесслер (США) — Даяна Ястремская (Украина) 2:0 (6:4, 6:4)

Ястремская вышла в финал в Ноттингеме, обыграв представительницу Магду Линетт.

Ранее Ястремская рассказала о тяжелой ночи перед выходом в полуфинал турнира в Ноттингеме из-за обстрелов Одессы, откуда она родом.