Ястремская не смогла завоевать трофей в Ноттингеме, проиграв в своем первом финале на траве
Даяна Ястремская (Фото: Reuters/Andrew Boyers)
Американка Маккартни Кесслер стала победительницей турнира WTA 250 в Ноттингеме, обыграв в финале украинскую теннисистку Даяну Ястремскую.
Кесслер уверенно провела первый сет, с двумя брейками обыграв Ястремскую со счетом 6:4.
Вторая партия проходила при равной борьбе, но концовка была за американкой — 7:5.
Это был первый финал в карьере Ястремской на травяном покрытии.
Призовой фонд турнира — $275,094.
Маккартни Кесслер (США) — Даяна Ястремская (Украина) 2:0 (6:4, 6:4)
Ястремская вышла в финал в Ноттингеме, обыграв представительницу Магду Линетт.
Ранее Ястремская рассказала о тяжелой ночи перед выходом в полуфинал турнира в Ноттингеме из-за обстрелов Одессы, откуда она родом.