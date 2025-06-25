Ястремская разгромила британскую теннисистку на пути к четвертьфиналу турнира в Истборне

25 июня, 20:40
Даяна Ястремская (Фото: Reuters/Andrew Boyers)

Даяна Ястремская (Фото: Reuters/Andrew Boyers)

Украинская теннисистка стала четвертьфиналисткой турнира WTA 250 в Истборне, уверенно обыграв британку Франческу Джонс.

Украинка со старта захватила инициативу и сделала в первом сете три брейка — 6:2.

Во второй партии Даяна показала еще более мощный результат, проиграв Джонс всего один розыгрыш — 6:1.

В первом круге Ястремская одолела Магду Линетт из Польши, а в четвертьфинале встретится с филиппинкой Александрой Эалой.

Даяна Ястремская (Украина) — Франческа Джонс (Великобритания) 2:0 (6:2, 6:1)

Ранее Ястремская дошла до финала турнира в Ноттингеме, где уступила американке Маккартни Кесслер.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Теннис Даяна Ястремская

