Ястремская разгромила британскую теннисистку на пути к четвертьфиналу турнира в Истборне
Даяна Ястремская (Фото: Reuters/Andrew Boyers)
Украинская теннисистка стала четвертьфиналисткой турнира WTA 250 в Истборне, уверенно обыграв британку Франческу Джонс.
Украинка со старта захватила инициативу и сделала в первом сете три брейка — 6:2.
Во второй партии Даяна показала еще более мощный результат, проиграв Джонс всего один розыгрыш — 6:1.
В первом круге Ястремская одолела Магду Линетт из Польши, а в четвертьфинале встретится с филиппинкой Александрой Эалой.
Даяна Ястремская (Украина) — Франческа Джонс (Великобритания) 2:0 (6:2, 6:1)
Ранее Ястремская дошла до финала турнира в Ноттингеме, где уступила американке Маккартни Кесслер.