Вышла на россиянку. Ястремская сотворила громкую сенсацию на Уимблдоне, выбив в первом круге вторую ракетку мира

1 июля, 23:14
Поделиться:
Даяна Ястремская (Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Даяна Ястремская (Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Украинская теннисистка Даяна Ястремская победила в первом круге Уимблдона одну из главных фавориток турнира — американку Кори Гауфф, которая является второй ракеткой мира.

В первом сете была равная борьба и победительницу пришлось определять на тайбреке, где сильнее оказалась Даяна.

Читайте также:
Камбэк после 1:6. Украинка Стародубцева одержала впечатляющую победу на старте Уимблдона и сыграет с россиянкой

Во втором сете партии Ястремская полностью доминировала на корте, проиграв Гауфф лишь один гейм, сделав при этом три брейка — 6:1.

Реклама

В следующем раунде Ястремская сыграет против россиянки Анастасии Захаровой, которая выступает под нейтральным флагом.

Ястремская стала третьей украинкой, которой удалось пройти во второй круг Уимблдона. Ранее первый раунд преодолели Элина Свитолина и Юлия Стародубцева. В то же время еще одна украинка Марта Костюк вылетела после первого круга.

Интересно, что Свитолина и Стародубцева во втором круге также будут играть с нейтральными теннисистками. Элина встретится с белоруской Александрой Соснович, а Юлия сыграет против россиянки Людмилы Самсоновой.

Даяна Ястремская (Украина) — Кори Гауфф (США) 2:0 (7:6, 6:1)

Ранее сообщалось, что первый круг Уимблдона не смогла преодолеть третья ракетка мира — американка Джессика Пегула.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Даяна Ястремская Теннис Уимблдон

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X