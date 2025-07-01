Вышла на россиянку. Ястремская сотворила громкую сенсацию на Уимблдоне, выбив в первом круге вторую ракетку мира

Украинская теннисистка Даяна Ястремская победила в первом круге Уимблдона одну из главных фавориток турнира — американку Кори Гауфф, которая является второй ракеткой мира.

В первом сете была равная борьба и победительницу пришлось определять на тайбреке, где сильнее оказалась Даяна.

Во втором сете партии Ястремская полностью доминировала на корте, проиграв Гауфф лишь один гейм, сделав при этом три брейка — 6:1.

В следующем раунде Ястремская сыграет против россиянки Анастасии Захаровой, которая выступает под нейтральным флагом.

Ястремская стала третьей украинкой, которой удалось пройти во второй круг Уимблдона. Ранее первый раунд преодолели Элина Свитолина и Юлия Стародубцева. В то же время еще одна украинка Марта Костюк вылетела после первого круга.

Интересно, что Свитолина и Стародубцева во втором круге также будут играть с нейтральными теннисистками. Элина встретится с белоруской Александрой Соснович, а Юлия сыграет против россиянки Людмилы Самсоновой.

Даяна Ястремская (Украина) — Кори Гауфф (США) 2:0 (7:6, 6:1)

Ранее сообщалось, что первый круг Уимблдона не смогла преодолеть третья ракетка мира — американка Джессика Пегула.