Ястремская не смогла доиграть матч в Китае из-за проблем со здоровьем

На старте престижного теннисного турнира WTA 1000 в китайском Ухане украинка Даяна Ястремская досрочно завершила игру против немки Лауры Зигемунд, уступая третьему сете.

Во время матча 25-летняя одесситка испытала проблемы со здоровьем и отказалась от продолжения игры.

На момент остановки счет был 5:7, 6:4, 1:4 в пользу соперницы. Встреча продолжалась 2 часа 44 минуты. Ястремская выполнила две подачи навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять из 14 брейкпойнтов.

Для украинки это уже четвертое противостояние с Зигемунд. В предыдущих трех встречах побеждала Даяна, однако на этот раз борьбу пришлось прекратить досрочно.

В следующем круге Зигемунд встретится с нейтральной теннисисткой с российским паспортом Миррой Андреевой.

В 2019 году Ястремская доходила до четвертьфинала в Ухане.

Позже на корт в Ухане выйдет еще одна украинка Марта Костюк.

Лаура Зигемунд ( Германия) — Даяна Ястремская ( Украина) 7:5, 4:6, 4:1 ( отказ)

Ранее из — за проблем со здоровьем Ястремская снялась с турнира в Цинциннате .