«Спасибо России за такое «освобождение». Украинская теннисистка потеряла связь со своей семьей 23 октября, 12:07 Завацкая является восьмой ракеткой Украины (Фото:Катарина Завацкая via Instagram)

Украинская теннисистка Катарина Завацкая пожаловалась на то, что она потеряла связь со своей семьей после обстрела Россией критической инфраструктуры ее родной страны.



О своей проблеме 22-летняя уроженка Луцка сообщила в сторис Instagram.

«Нет электричества. Нет воды. Нет интернета. Нету связи с моей семьей.

Спасибо тебе, Россия, за такое «освобождение» нашей страны", — написала Катарина в социальной сети.

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Фото: Катарина Завацкая via Instagram

В рейтинге лучших теннисисток мира Завацкая занимает 322-ое место. Это восьмой результат среди украинок.

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