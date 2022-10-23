«Спасибо России за такое «освобождение». Украинская теннисистка потеряла связь со своей семьей
Завацкая является восьмой ракеткой Украины (Фото:Катарина Завацкая via Instagram)
Украинская теннисистка Катарина Завацкая пожаловалась на то, что она потеряла связь со своей семьей после обстрела Россией критической инфраструктуры ее родной страны.
О своей проблеме 22-летняя уроженка Луцка сообщила в сторис Instagram.
«Нет электричества. Нет воды. Нет интернета. Нету связи с моей семьей.
Спасибо тебе, Россия, за такое «освобождение» нашей страны", — написала Катарина в социальной сети.
В рейтинге лучших теннисисток мира Завацкая занимает 322-ое место. Это восьмой результат среди украинок.
Ранее бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский показал новый «шедевр» российской пропаганды на ТВ.