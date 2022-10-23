«Спасибо России за такое «освобождение». Украинская теннисистка потеряла связь со своей семьей

23 октября, 12:07
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Завацкая является восьмой ракеткой Украины (Фото:Катарина Завацкая via Instagram)

Завацкая является восьмой ракеткой Украины (Фото:Катарина Завацкая via Instagram)

Украинская теннисистка Катарина Завацкая пожаловалась на то, что она потеряла связь со своей семьей после обстрела Россией критической инфраструктуры ее родной страны.

О своей проблеме 22-летняя уроженка Луцка сообщила в сторис Instagram.

«Нет электричества. Нет воды. Нет интернета. Нету связи с моей семьей.

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Спасибо тебе, Россия, за такое «освобождение» нашей страны", — написала Катарина в социальной сети.

Видео дня

Катарина Завацкая via Instagram
Фото: Катарина Завацкая via Instagram

В рейтинге лучших теннисисток мира Завацкая занимает 322-ое место. Это восьмой результат среди украинок.

Ранее бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский показал новый «шедевр» российской пропаганды на ТВ.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Российская агрессия Теннис Военное вторжение Война в Украине Катарина Завацкая Война России против Украины

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