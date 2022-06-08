Элина Свитолина стала вторым послом платформы UNITED24

8 июня, 01:47
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Элина Свитолина будет помогать собирать деньги для Украины (Фото:Элина Свитолина/Instagram)

Элина Свитолина будет помогать собирать деньги для Украины (Фото:Элина Свитолина/Instagram)

Офис президента сообщил, что Владимир Зеленский выбрал известную украинскую теннисистку Элину Свитолину вторым послом платформы UNITED24.

Представление Свитолины произошло во время онлайн-встречи с главой государства, вице-премьер-министром — министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и координатором платформы Ярославой Гресь.

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Зеленский поблагодарил Свитолину за позицию, которую она заняла с первых дней войны, и отметил, что важно рассказывать об Украине в мире.

В конце июля пройдет первая благотворительная игра первой ракетки мира Иги Свентек под патронатом Свитолины.

https://twitter.com/APUkraine/status/1534270282193682432
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5 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании онлайн-платформы для сбора средств для помощи украинским защитникам, пострадавшим от войны и восстановлению государства.

17 мая Андрей Шевченко, легендарный футболист и тренер, прибыл из Лондона в Киев. А на следующий день встретился с президентом Владимиром Зеленским и сообщил, что стал послом платформы UNITED24

За первые четыре недели работы фандрейзинговой платформы UNITED24 на нужды Украины собрано более $52,5 млн.

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United24 — инициатива президента Украины Владимира Зеленского. Задача фандрейзинговой платформы — стать главным окном для сбора пожертвований в поддержку Украины. Денежные средства поступают на счета Национального банка Украины и направляются профильными министерствами на самые главные нужды по трем направлениям:

  • оборона и разминирование
  • медицинская помощь
  • восстановление Украины
https://www.youtube.com/watch?v=y2uoVF_5dmc
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Теги:   Элина Свитолина Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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