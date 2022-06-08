Элина Свитолина стала вторым послом платформы UNITED24
Элина Свитолина будет помогать собирать деньги для Украины (Фото:Элина Свитолина/Instagram)
Офис президента сообщил, что Владимир Зеленский выбрал известную украинскую теннисистку Элину Свитолину вторым послом платформы UNITED24.
Представление Свитолины произошло во время онлайн-встречи с главой государства, вице-премьер-министром — министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и координатором платформы Ярославой Гресь.
Зеленский поблагодарил Свитолину за позицию, которую она заняла с первых дней войны, и отметил, что важно рассказывать об Украине в мире.
В конце июля пройдет первая благотворительная игра первой ракетки мира Иги Свентек под патронатом Свитолины.
5 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании онлайн-платформы для сбора средств для помощи украинским защитникам, пострадавшим от войны и восстановлению государства.
17 мая Андрей Шевченко, легендарный футболист и тренер, прибыл из Лондона в Киев. А на следующий день встретился с президентом Владимиром Зеленским и сообщил, что стал послом платформы UNITED24
За первые четыре недели работы фандрейзинговой платформы UNITED24 на нужды Украины собрано более $52,5 млн.
United24 — инициатива президента Украины Владимира Зеленского. Задача фандрейзинговой платформы — стать главным окном для сбора пожертвований в поддержку Украины. Денежные средства поступают на счета Национального банка Украины и направляются профильными министерствами на самые главные нужды по трем направлениям:
- оборона и разминирование
- медицинская помощь
- восстановление Украины
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