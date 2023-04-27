«Я не могу понять!» Что рассердило Жана Беленюка в матче Элины Свитолиной против белорусской теннисистки 27 апреля, 17:37 Беленюк и Свитолина (Фото:instagram.com/zhanbeleniuk)

Олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк прокомментировал матч украинки Элины Свитолиной против белоруски Александры Соснович.



Наша спортсменка проиграла поединок и не пожала сопернице руку после игры.

«Я не могу понять, украинские спортсмены не должны пожимать руки спортсменам из России и Беларуси или не должны вообще участвовать в соревнованиях, где последние присутствуют (более того соревноваться против них) согласно последнему приказу Минспорта?

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Я ждал это выступление Элины, потому что для меня это является конкретным показателем, ведь она посол президентской платформы United 24.

Я отношусь к ней с огромным уважением, но хочу, чтобы все украинские спортсмены были в равных условиях.

Нельзя одним запрещать выступления на соревнованиях, где присутствуют россияне, а затем с другой стороны наблюдать, как другие спортсмены с ними играют.

Это сплошная несправедливость и Минспорта должно дать ответ по поводу своей политики, последних приказов и перспектив украинского спорта", — написал Беленюк в Телеграм.

Ранее украинские власти запретили спортсменам выступать на одних соревнованиях с представителями страны-агрессора.