Звезды тенниса на благотворительном турнире в США собрали большую сумму для Украины 27 августа, 12:09 На турнире сыграли как мировые, так и украинские звезды тенниса (Фото:Сергей Стаховский via Twitter)

В Нью-Йорке состоялся благотворительный теннисный турнир, во время которого удалось собрать 1,2 млн долларов для помощи Украине.

На турнире сыграли такие звезды мирового тенниса как Ига Свентек, Рафаэль Надаль, Коко Гауфф, Маттео Берреттини, Мария Саккари, Себастьян Корда, Фрэнсис Тиафо, Лейла Фернандес, Карлос Алькарас, Тейлор Фритц, Феликс Оже-Альясим, братья Джон и Пол Макинрои.

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Также в турнире приняли участие украинские теннисисты: Сергей Стаховский, Ольга Савчук, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая и Дарья Снигур.

Теннисистам удалось собрать 1,2 млн долларов, которые пойдут Фонду помощи Украине в кризисных ситуациях Global Giving.

Ранее Американская теннисная ассоциация (USTA) объявила, что рассчитывает собрать не менее 2 млн долларов для Украины во время US Open.

Ранее сообщалось, что лучший теннисист Польши Хуберт Хуркач пообещал передавать Украине по 100 евро за каждый эйс на US Open.

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