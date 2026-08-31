«Спочатку ставив на Ітауму». Чемпіон світу назвав винного у поразці Мозеса від Хрговича

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі заявив, що представник Хорватії переміг заслужено, адже чудово підготувався до чемпіонського поєдинку.

«Коли я спочатку робив прогноз на бій, то казав, що переможе Ітаума. Але на тижні бою я побачив, що Хргович перебуває в дуже хорошій формі. Ви бачили результат. Він дуже наполегливо готувався до поєдинку й переміг. Гадаю, що Мозес не мав такого великого досвіду, як Хргович. Філіп протягом усієї кар'єри бився з великими хлопцями.

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Чи шокував мене виступ Хрговича? Ні. Я сказав своїй команді, що все побачимо після сьомого-восьмого раунду. Для Ітауми це було питання досвіду. У нього не було надто багато боїв і раундів за кар'єру. Тому результат виявився саме таким".

Кабаєл додав, що Мозесу було зарано виходити на титульний поєдинок.

«Для Ітауми однозначно було зарано виходити на цей бій. Гадаю, йому варто було провести ще два-три поєдинки», — сказав Кабаєл в інтерв'ю YouTube-каналу Ring Magazine.

Ітаума вважався беззаперечним фаворитом у бою з Хрговичем. Протягом поєдинку британець мав величезну перевагу й вигравав усі раунди за суддівськими записками. Однак він не розрахував свої сили. Мозес сподівався нокаутувати суперника в першій половині бою і навіть відправив його в нокдаун. Але Хргович устояв і сам почав нарощувати перевагу.

У дев’ятому раунді в Ітауми просто закінчилися сили: він зупинився і почав пропускати багато ударів. Одночасно з жестом рефері на ринг полетів білий рушник від команди британця, якого винесли з рингу на ношах.

Раніше промоутер Френк Воррен розповів про стан Ітауми, який одразу після бою вирушив до лікарні.