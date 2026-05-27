«Тут дуже багато українців»: непереможений Кабаєл назвав місто, в якому хоче побитися з Усиком

Німецький боксер заявив, що хоче провести поєдинок проти Усика в Дюссельдорфі.

«Думаю, найкраще місце для бою — стадіон у Дюссельдорфі. Мені здається, ми можемо зібрати 70 тисяч людей. Тут дуже багато українців. Також у нас дуже велика курдська громада — нас сильно підтримують, але й німецькі вболівальники теж підтримують мене.

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У Німеччині на мій останній бій ми розпродали арену за чотири чи п’ять днів. Усі люди з Великої Британії, ті, хто працює в боксі 20−30 років, говорили нам: «Ми ніколи не бачили такої атмосфери». Якщо бій з Усиком пройде в Німеччині — приїжджайте, і ви це побачите. Обіцяю, ви не забудете цього до кінця життя", — цитує Кабаєла The Ring.

Нагадаємо, після поєдинку Усика і Верховена Кабаєл піднявся в ринг й запропонував українцю провести бій у Німеччині. Промоутер Агіта Френк Воррен заявив, що наступним суперником Олександра має стати німецький боксер.

33-річний Кабаєл на професійному рівні виграв усі 27 боїв, 19 з них — нокаутом. Німець достроково завершив шість останніх поєдинків.

В активі 39-річного Усика 25 перемог, 16 з них нокаутом. Український боксер залишається непереможеним з моменту дебюту в профі, що відбувся в листопаді 2013 року.

Нагадаємо, що в Єгипті Усик у дуже важкому поєдинку переміг Ріко Верховена. Нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом.