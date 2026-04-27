«Кар'єра каратистки не була прибутковою». Чемпіонка світу з України зізналася, чи хотіла колись піти зі спорту

У шість років чемпіонка розпочала свій шлях у карате. Анастасію тренував батько, тому вона намагалася бути найкращою у групі й завжди виділитися. Нерідко в неї виникали сумніви, чи слід продовжувати змагатися, однак підтримка батьків завжди допомагала повертатися на татамі.

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За час кар'єри каратистки Анастасія ставала чемпіонкою Європи та світу. У 21 рік спортсменка зосередилась на родині та фітнесі, а у 2022 році розпочала виступи на боксерському рингу.

— У спорті ви з шести років. Починали в карате. Як так сталося?

Мої батьки — тренери. Я завжди кажу, що спорт обрав мене.

— Одразу сподобалось?

Так, я дуже захоплювалась карате і завжди працювала на всі сто відсотків.

— Що було найважчим?

Мені ніколи не було складно. А навіть якщо і було, я не надавала цьому значення. Там, де складно, є розвиток. Крок туди, де важко, — мій девіз з дитинства.

— Як це, коли вас тренує батько?

Класно. Не треба платити за тренування. Жартую. Це складно, особливо для батька. Поєднувати в собі дві особи, не переносити спортивні вимоги в сімейні відносини. Але ми це робили вдало. Я вважаю, що це досить класична модель. Зараз нашого сина Яніса тренує чоловік — це ще той квест.

— Яка найяскравіша дитяча історія з тренувань, яку ви досі згадуєте з посмішкою?

Я завжди потребувала уваги свого тренера, мого батька. Коли він хвалив інших — я робила все можливе, аби бути найкращою в приміщенні. Досі пам’ятаю ці моменти.

— Чи були в школі моменти, коли ви використовували навички карате? Чи доводилося захищати себе чи когось?

Ні. Я фізично ніколи не використовувала свою силу. Але впевненість у собі дуже часто стає ключовим моментом у вирішенні конфліктів. Як кажуть: «Краща бійка — та, яка не сталась».

— А в дитинстві були моменти, коли хотілося все кинути?

Я інколи сумнівалась у собі. Особливо в моменти підготовки до відповідальних змагань. Я із тих людей, які мають точно відчувати, що в них все вийде. Тренувальний процес — це невдалі тренування, помилки, програні раунди, відсутність мотивації і сили. Коли в залі щось не виходить, тоді з’являється сумнів. Було і таке. Добре, що батьки мене завжди підтримували і вірили.

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— Коли почали заробляти у карате?

На жаль, моя спортивна кар'єра в карате не була прибутковою. Після міжнародних змагань нам могли виділити державну премію, але це були гроші, на які спортсмен точно не зміг би прожити.

29 березня на арені Hall des sports M.Daerden у бельгійському Ерсталі українська боксерка перемогла Марію Соледад Варгас (20−5−1, 2 КО) з Мексики одноголосним рішенням суддів — 97−93, 96−94, 97−93 та стала чемпіонкою світу за версією IBO у другій найлегшій вазі.

Раніше українка пояснила, що допомогло їй стати чемпіонкою світу з боксу.