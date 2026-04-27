«Моя свідомість перевернулась». Відомий японський майстер з карате передбачив українській спортсменці велике майбутнє

Анастасія з шести років займалася карате. Свого часу Петренко ставала чемпіонкою Європи і світу. Також вона закінчила школу із золотою медаллю.

У розмові з журналістом NV спортсменка розповіла, що її життя перевернув семінар з карате.

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«Знаєте, в чому був секрет? Я в сьомому класі вирішила, що хочу бути найкращою в спорті. Тоді я брала участь у семінарі з карате, здавала на перший дан. Екзамен приймав Масао Кагава — дуже відомий майстер з Японії. Тоді він виділив мене серед усіх учасників і сказав: „Ця дівчина має неймовірний потенціал“. Після цих слів моя свідомість перевернулась. Я покращила кожен аспект свого життя. З семи балів на уроках перейшла на одинадцять. Почала встигати якісно робити уроки і покращувати себе в спорті. Розумію, що потенціал — це думки, помножені на дії. Все в наших руках», — сказала Петренко.

У 21 рік Анастасія пішла з карате й зосередилась на родині та фітнесі. А професійну кар'єру у боксі розпочала у 2022 році.

Зазначимо, що Масао Кагава — один із найвпливовіших сучасних майстрів карате у світі, володар дев’ятого дану та шеф-інструктор Japan Karate Shoto Federation (JKS).

29 березня на арені Hall des sports M.Daerden у бельгійському Ерсталі українська боксерка перемогла Марію Соледад Варгас (20−5−1, 2 КО) з Мексики одноголосним рішенням суддів — 97−93, 96−94, 97−93 та стала чемпіонкою світу за версією IBO у другій найлегшій вазі.

Раніше чемпіонка світу з України зізналася, чи хотіла колись піти зі спорту.