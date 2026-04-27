«Читала план, як молитву». Українка пояснила, що допомогло їй стати чемпіонкою світу з боксу

29 березня на арені Hall des sports M.Daerden у бельгійському Ерсталі Петренко перемогла Марію Соледад Варгас (20−5−1, 2 КО) з Мексики одноголосним рішенням суддів — 97−93, 96−94, 97−93 та стала чемпіонкою світу за версією IBO у другій найлегшій вазі.

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У розмові з журналістом NV Анастасія пригадала, як долала психологічний бар'єр перед боєм, що відчувала, коли вийшла на ринг, та коли прийшло усвідомлення перемоги.

— Як ви готувалися до Марії Соледад Варгас? Що було найскладнішим?

Я кожен день дивилась її бої. Ми склали план на бій під суперницю, читала його як молитву перед тренуваннями. Я чітко знала свої сильні сторони проти неї, плюс був досвід роботи з мексиканською школою (мій четвертий поєдинок). Найскладніше було перед боєм — витримати весь кемп у фокусі, зробити чітко вагу. Сам бій — це вже завершальна частина — зробити свою роботу і забрати своє.

— Як долали психологічний бар'єр?

Музика, дихання і розмови з тренером. Ще внутрішні діалоги. Я думаю, кожен спортсмен має свої способи, знає свої «кнопки».

— Що відчували, коли вийшли на ринг?

Що я маю шанс стати чемпіонкою тут і зараз. І в мене тільки один план в голові — перемога.

— Який момент бою ви запам’ятали найбільше?

Помилки в другому раунді і усвідомлення, що я можу втратити контроль над поєдинком.

— Чи розуміли по ходу бою, що пояс буде ваш?

Так, особливо після третього раунду. Я бачила всі дії суперниці заздалегідь. Зрозуміла, як мені треба тримати темп і працювати. Після п’ятого раунду я вже точно знала: вона не переможе мене.

— Як ви святкували перемогу в Бельгії? Чи був якийсь особливий момент тільки для вас і команди?

Якщо чесно, ми просто обіймались, цілувались і не вірили, що зробили це.

Зазначимо, 30-річна Петренко професійно займалася карате. А професійну кар'єру у боксі розпочала у 2022 році.

Раніше ми пислаи, що українська чемпіонка світу зізналася, як насолоджувалася життям після титульного бою в Бельгії.