«Трохи грішила режимом». Українська чемпіонка світу зізналася, як насолоджувалася життям після титульного бою в Бельгії

29 березня на арені Hall des sports M.Daerden у бельгійському Ерсталі українська боксерка Анастасія Петренко (8-0, 4 КО) завоювала титул чемпіонки світу за версією IBO у другій найлегшій вазі.

30-річна представниця України вийшла на ринг проти Марії Соледад Варгас (20−5−1, 2 КО) з Мексики й здобула перемогу одноголосним рішенням суддів — 97−93, 96−94, 97−93.

Цікаво, що це був перший поєдинок для Анастасії за межами України на професійному рівні. До цього вона володіла титулами WBC Francophone і WBC Ukraine в найлегшій вазі.

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У розмові з журналістом NV Петренко розповіла, що зробила одразу після бою та як відпочивала після виснажливої підготовки.

— Анастасіє, минув майже місяць після титульного бою в Бельгії. Як ви зараз почуваєтеся?

Чудово. Обсяг навантажень менший, але я продовжую тренуватися і підтримувати форму. Спорт — це моя любов.

— Що було першим, що ви зробили, коли повернулися додому після перемоги?

Обіймала своїх рідних і близьких. Було дуже багато зустрічей і привітань. Я не очікувала стільки уваги, була приємно здивована.

— Чи дозволили собі після поєдинку «відірватися» на солодкому, каві чи ще чомусь, від чого доводилося відмовлятися під час підготовки?

Так, я себе «балувала» солодким і трохи «грішила» режимом: допізна читала книги й насолоджувалася днями без графіка.

— Як ви намагаєтеся «догнати» життя поза спортом? Є речі, які ви відкладали на «після бою» і нарешті зробили?

Якщо чесно, спорт — то моє життя. Я дійсно отримую задоволення від цього. Я мріяла гарно відпочити після бою, навіть не так — я мріяла гарно відпочити, коли переможу в цьому бою. Чоловік подарував мені тиждень відпочинку на самоті в SPA-комплексі — це і було моє «догнати» життя.

— Яка була перша думка, коли ви прокинулися наступного ранку після чемпіонства?

Яку мету тепер ставити далі? (Сміється)

— Що ви робили в перші 24−48 годин після бою?

Наступного дня після сніданку ми одразу вирушили в Польщу. І, якщо чесно, разів п’ять переглядали відео мого бою разом із тренером, аналізуючи помилки й хороші епізоди. Навіжені.

— Як ви зараз відновлюєтеся? Чи є якісь секретні лайфхаки?

Найкращий спосіб відновлення — це сон і їжа. Продовжую жити в режимі: пізно спати не лягаю, збалансовано харчуюся (але дозволяю собі солодощі на сніданок), підтримую форму (тренування щодня), прогулянки на свіжому повітрі з собакою. Мій секрет у тому, що я не роблю нічого зайвого і шкідливого для свого здоров’я.

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Зазначимо, що з шести до 21 року Петренко професійно займалася карате. У 2022 році вона розпочала професійну кар'єру в боксі.

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