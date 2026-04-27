«Трохи грішила режимом». Українська чемпіонка світу зізналася, як насолоджувалася життям після титульного бою в Бельгії
Анастасія Петренко (Фото: instagram.com/nastya_strong_petrenko)
29 березня на арені Hall des sports M.Daerden у бельгійському Ерсталі українська боксерка Анастасія Петренко (8-0, 4 КО) завоювала титул чемпіонки світу за версією IBO у другій найлегшій вазі.
30-річна представниця України вийшла на ринг проти Марії Соледад Варгас (20−5−1, 2 КО) з Мексики й здобула перемогу одноголосним рішенням суддів — 97−93, 96−94, 97−93.
Цікаво, що це був перший поєдинок для Анастасії за межами України на професійному рівні. До цього вона володіла титулами WBC Francophone і WBC Ukraine в найлегшій вазі.
У розмові з журналістом NV Петренко розповіла, що зробила одразу після бою та як відпочивала після виснажливої підготовки.
— Анастасіє, минув майже місяць після титульного бою в Бельгії. Як ви зараз почуваєтеся?
Чудово. Обсяг навантажень менший, але я продовжую тренуватися і підтримувати форму. Спорт — це моя любов.
— Що було першим, що ви зробили, коли повернулися додому після перемоги?
Обіймала своїх рідних і близьких. Було дуже багато зустрічей і привітань. Я не очікувала стільки уваги, була приємно здивована.
— Чи дозволили собі після поєдинку «відірватися» на солодкому, каві чи ще чомусь, від чого доводилося відмовлятися під час підготовки?
Так, я себе «балувала» солодким і трохи «грішила» режимом: допізна читала книги й насолоджувалася днями без графіка.
— Як ви намагаєтеся «догнати» життя поза спортом? Є речі, які ви відкладали на «після бою» і нарешті зробили?
Якщо чесно, спорт — то моє життя. Я дійсно отримую задоволення від цього. Я мріяла гарно відпочити після бою, навіть не так — я мріяла гарно відпочити, коли переможу в цьому бою. Чоловік подарував мені тиждень відпочинку на самоті в SPA-комплексі — це і було моє «догнати» життя.
— Яка була перша думка, коли ви прокинулися наступного ранку після чемпіонства?
Яку мету тепер ставити далі? (Сміється)
— Що ви робили в перші 24−48 годин після бою?
Наступного дня після сніданку ми одразу вирушили в Польщу. І, якщо чесно, разів п’ять переглядали відео мого бою разом із тренером, аналізуючи помилки й хороші епізоди. Навіжені.
— Як ви зараз відновлюєтеся? Чи є якісь секретні лайфхаки?
Найкращий спосіб відновлення — це сон і їжа. Продовжую жити в режимі: пізно спати не лягаю, збалансовано харчуюся (але дозволяю собі солодощі на сніданок), підтримую форму (тренування щодня), прогулянки на свіжому повітрі з собакою. Мій секрет у тому, що я не роблю нічого зайвого і шкідливого для свого здоров’я.
Зазначимо, що з шести до 21 року Петренко професійно займалася карате. У 2022 році вона розпочала професійну кар'єру в боксі.
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