Український боксер із розбитим носом нокаутував суперника і виграв чемпіонський титул — відео

25 квітня, 10:09
Андрій Новицький нокаутував суперника в четвертому раунді (Фото: instagram.com/novitskyi_rmp)

Андрій Новицький нокаутував суперника в четвертому раунді (Фото: instagram.com/novitskyi_rmp)

Андрій Новицький (16−0, 12 КО) виграв титул WBC International у суперважкій вазі.

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30-річний суперважковаговик взяв участь у вечорі боксу в Лонг-Біч (США) на арені Thunder Studios. Суперником українця став американець Александер Флорес (21−6-1, 19 КО).

Новицький активно рухався, працював на дистанції, міняв стійку і контролював хід бою.

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У другій трихвилинці Андрій діяв не так швидко. У третьому ж раунді Флорес перевернув хід поєдинку, влучивши точним ударом, унаслідок чого розбив українцеві ніс.

Новицький змінив підхід і почав діяти агресивніше. Андрій завдав потужного удару, який відправив американця в нокдаун. Флорес піднявся, але українець одразу пішов добивати й оформив другий нокдаун. Після цього рефері зупинив бій.

Для Новицького це вже 16-та перемога в кар'єрі на професійному рівні без поразок, 12 разів перемагав нокатом.

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Раніше повідомлялося, що український боксер суперважкої ваги Ігор Шевадзуцький (12−3, 10 КО) дізнався дату повернення в ринг. 36-річний спортсмен, відомий на прізвисько Халк, візьме участь у вечорі боксу від компанії Exceed Boxing. Подія відбудеться в німецькому Гамбурзі 29 травня.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Бокс Андрій Новицький Нокаут

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