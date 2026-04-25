30-річний суперважковаговик взяв участь у вечорі боксу в Лонг-Біч (США) на арені Thunder Studios. Суперником українця став американець Александер Флорес (21−6-1, 19 КО).

Новицький активно рухався, працював на дистанції, міняв стійку і контролював хід бою.

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У другій трихвилинці Андрій діяв не так швидко. У третьому ж раунді Флорес перевернув хід поєдинку, влучивши точним ударом, унаслідок чого розбив українцеві ніс.

Новицький змінив підхід і почав діяти агресивніше. Андрій завдав потужного удару, який відправив американця в нокдаун. Флорес піднявся, але українець одразу пішов добивати й оформив другий нокдаун. Після цього рефері зупинив бій.

The undefeated Ukrainian heavyweight Andrii Novytskyi (16–0) 🇺🇦 stopped Alexander Flores (21–6–1) 🇺🇸 in the fourth round to win the WBC International title in Long Beach, California.



#NightOfChampionsXI pic.twitter.com/kmXD63xeB9 — Permante (@PermantexG) April 25, 2026

Для Новицького це вже 16-та перемога в кар'єрі на професійному рівні без поразок, 12 разів перемагав нокатом.

Раніше повідомлялося, що український боксер суперважкої ваги Ігор Шевадзуцький (12−3, 10 КО) дізнався дату повернення в ринг. 36-річний спортсмен, відомий на прізвисько Халк, візьме участь у вечорі боксу від компанії Exceed Boxing. Подія відбудеться в німецькому Гамбурзі 29 травня.