«Він великий чемпіон». Бенавідес кинув виклик Канело після яскравої перемоги над Раміресом

Американський боксер Давид Бенавідес після дострокової перемоги над мексиканцем Гільберто Раміресом заявив про бажання провести бій проти Сауль Альварес.

Бенавідес зазначив, що його поєдинок з Канело є одним із найбільш очікуваних у боксі, повідомляє DAZN.

«Я хочу дати фанатам те, що вони хочуть бачити. Я бачив Канело в залі. Гей, дозвольте запитати фанатів: ви хочете побачити бій Канело проти Бенавідеса? От і все, цього достатньо. Це означає, що ми не можемо залишити цей бій нереалізованим. Розумієте? Як би там не було, я поважаю Канело — він великий чемпіон, але і я теж, тож зробімо це», — сказав Бенавідес.

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Водночас американець визнав, що наразі не впевнений у реальності організації такого протистояння.

«Не знаю, чувак. Тобто… не знаю», — сказав він.

Бенавідес також дав зрозуміти, що готовий захищати свій статус у різних дивізіонах і відкритий до будь-яких викликів.

«Я все ще чемпіон. Я вигравав у напівважкій вазі. Я чемпіон у важкій вазі. Якщо вони хочуть забрати цей пояс у напівважкій вазі, нехай приходять. Давайте зробимо це в напівважкій», — додав американець.

Серед інших потенційних суперників боксер назвав росіянина Дмитро Бівола,

«Так. Бівол — номер один у моєму списку цілей. Знаєш, Бівол — чудовий суперник, великий чемпіон. Але я теж великий чемпіон. Я просто хочу випробовувати себе в кожному бою», — зазначив боксер.

Раніше повідомлялося, що Наоя Іноуе переміг Дзунто Накатані у видовищному поєдинку двох непереможених японських боксерів.