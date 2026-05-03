Непереможений Бенавідес нокаутував Раміреса у 6 раунді та завоював титули у новому дивізіоні — відео

3 травня, 09:00
Давид Бенавідес (Фото: Давид Бенавідес/Instagram)

Давид Бенавідес (Фото: Давид Бенавідес/Instagram)

Американський боксер Давид Бенавідес яскраво дебютував у крузервейті, достроково перемігши мексиканця Гільберто Рамірес у поєдинку за титули WBA та WBO.

Бій, який відбувся у Лас-Вегасі, пройшов під диктовку Бенавідеса. Уже в четвертому раунді американець серйозно потряс суперника і відправив його в нокдаун — Раміреса врятували лише канати.

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Розв’язка настала в шостому раунді. Бенавідес знову включився на повну, обрушивши серію потужних ударів. Мексиканець не витримав натиску, опустився на коліно, після чого рефері вирішив зупинити бій.

https://twitter.com/DAZNBoxing/status/2050810436174467317

Таким чином, Бенавідес успішно дебютував у новій ваговій категорії та одразу ж завоював чемпіонські пояси WBA і WBO. Він залишається непереможеним боксером.

Свій попередній поєдинок американець провів у листопаді 2025 року, коли достроково переміг британця Ентоні Ярд. Після того бою він і оголосив про намір перейти у крузервейт заради зустрічі з Раміресом.

Раніше повідомлялося, що Наоя Іноуе переміг Дзунто Накатані у видовищному поєдинку двох непереможених японських боксерів.

23 травня в Гізі (Єгипет) відбудеться бій Усик — Верховен. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі.

Торік Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюта, відмовившись від титулу WBO.

Раніше було оприлюднено повний кард грандіозного вечора боксу в Єгипті.

Також Усик та Верховен провели першу битву поглядів.

Крім цього Олександр заявив, що готовий провести третій бій з Тайсоном Ф’юрі.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс

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