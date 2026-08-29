В інтерв'ю Спорт-Експрес український боксер наголосив, що Берінчик не є фаворитом у букмекерів, однак сподівається на його перемогу.

«Очікую на цікавий бій. Я розумію, що у букмекерів Денис — не фаворит. Усвідомлюю ситуацію напередодні матчу. Проте мені здається, хоча й важко назвати Дениса «темною конячкою», він покаже крутий бокс. Я бачив його підготовку та тренування в Україні. Думаю, ми побачимо його у класній формі.

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Саме за стилем, через те, що суперник небезпечний нокаутер, Денис, я вважаю, дуже успішно може проти нього виступити. Тобто він йому підходить. Вірю у перемогу Дениса. Ось такий мій прогноз.

Треба перемагати зараз, а коли це станеться, ми вже будемо розмірковувати про те, чого очікувати від Дениса у майбутньому. Звичайно, позитивний результат у цьому бою відкриє для нього дуже гарні перспективи", — сказав Гвоздик.

Зазначимо, востаннє 38-річний Берінчик виходив на ринг у лютому 2025 року, коли програв нокаутом Кейшону Девісу і втратив титул чемпіона світу за версією WBO. Після цього українець переніс дві операції на плечі.

28-річний Ноукс востаннє боксував у травні, коли виступав у межах промоушену Top Tier у Лондоні. Він переміг мексиканця Беніто Санчеса Гарсію (17−19−2) за два раунди.

Головною подією вечора стане титульний бій Мозеса Ітауми та Філіпа Хрговича.

Раніше ми писали, що Берінчик зробив гучну заяву перед поєдинком із Ноуксом.