«У мене сильна віра в українців». Дворазова чемпіонка світу сказала, що буде з кар'єрою Берінчика у разі поразки від Ноукса

Бій відбудеться у Лондоні, а головною подією вечора стане протистояння Мозеса Ітауми та Філіпа Хрговича за титул IBF у надважкій вазі.

У коментарі Чемпіону колишня дворазова чемпіонка світу Аліна Шатернікова заявила, що вірить у перемогу Берінчика, однак зазначила, що поразка, скоріше за все, стане фінальною точкою його боксерської кар'єри.

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«Такий собі ва-банк бій, адже перемога відкриє двері до можливості ще раз претендувати на світову корону за версією WBO. Поразка, скоріш за все, стане фінальною точкою його боксерської кар'єри. В ринзі ми побачимо точно дуже мотивованого Дениса, впевненого в собі та з відчуттям сили українського народу. Як будуть розгортатися події в ринзі, побачимо, адже Сем — дуже класний, обдарований, у розквіті сил боксер, який володіє жорстким ударом і щільними атаками.

Мій прогноз, коли мова йде про поєдинки за участю українських боксерів, — незмінно постійний: сильна віра в українців! Суперник — це така ж людина, як і ти, зі своїми внутрішніми переживаннями, зі своїми помилками та перевагами. Вір в себе, роби роботу в ринзі так завзято, як б’ються на полі бою наші захисники проти російських загарбників, дотримуйся плану та не дозволяй емоціям визначати твої рішення.

Я побажала Денису після зважування, щоб у нього було в ринзі стільки ж сил, скільки у Максімуса з мого улюбленого фільму Гладіатор", — сказала Шатернікова.

Зазначимо, востаннє 38-річний Берінчик виходив на ринг у лютому 2025 року, коли програв нокаутом Кейшону Девісу і втратив титул чемпіона світу за версією WBO. Після цього українець переніс дві операції на плечі.

28-річний Ноукс востаннє боксував у травні, коли виступав у межах промоушену Top Tier у Лондоні. Він переміг мексиканця Беніто Санчеса Гарсію (17−19−2) за два раунди.

Раніше ми писали, що Берінчик зробив гучну заяву перед поєдинком із Ноуксом.