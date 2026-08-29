«Або перемога, або кінець кар'єри». Берінчик зробив гучну заяву перед поєдинком із Ноуксом

У коментарі Ring Magazine Берінчик сказав, що у цьому поєдинку все зводиться до одного — перемоги або завершення боксерської кар'єри.

Водночас Денис заявив, що з радістю б перейшов до іншого напрямку боїв.

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«Я доклав багато зусиль до підготовки до цього бою, тренувався з початку 2026 року та готувався до свого повернення. Я розумію, що ставки дуже високі: або перемога, або кінець моєї професійної боксерської кар'єри.

Але я також розглядаю інші варіанти. Якщо я не зможу повернутися до боксу, я міг би перейти в інший напрямок: кулачні бої, ММА чи К-1. Я був би радий розпочати іншу бійцівську кар'єру, якщо це станеться.

У будь-якому разі, я наполегливо працюю, щоб підготуватися на всі 100 відсотків. Готуйся, Семе. Це буде великий бій", — сказав Берінчик.

Зазначимо, востаннє 38-річний Берінчик виходив на ринг у лютому 2025 року, коли програв нокаутом Кейшону Девісу і втратив титул чемпіона світу за версією WBO. Після цього українець переніс дві операції на плечі.

28-річний Ноукс востаннє боксував у травні, коли виступав у межах промоушену Top Tier у Лондоні. Він переміг мексиканця Беніто Санчеса Гарсію (17−19−2) за два раунди.

Головною подією вечора стане титульний бій Мозеса Ітауми та Філіпа Хрговича.

Раніше Берінчик розгорнув прапор України після зважування перед боєм із Ноуксом.