Берінчик — Ноукс: де і коли дивитися трансляцію бою в Україні

29 серпня, 04:43
Ноукс і Берінчик (Фото: x.com/whatsyourhustl)

Ноукс і Берінчик (Фото: x.com/whatsyourhustl)

Колишній чемпіон світу Денис Берінчик повертається після втрати титулу та двох операцій.

У суботу, 29 серпня, у Лондоні відбудеться вечір боксу. Головною подією стане бій за звання чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі між Мозесом Ітаумою та Філіпом Хрговичем. Ми вже писали про те, хто транслюватиме бій Ітаума — Хргович.

Реклама

А в другому за значущістю поєдинку вечора боксу на ринг вийдуть колишній чемпіон світу Денис Берінчик (19−1, 9 КО) і британець Сем Ноукс (19−1, 16 КО).

Читайте також:
«Хочу піти чемпіоном». Берінчик назвав кількість боїв до завершення кар'єри

В Україні бій Берінчик — Ноукс можна буде переглянути на MEGOGO за передплатами «Оптимальна», «Спорт» та в усіх пакетах MEGOPACK. Трансляція буде доступна в розділі «Єдиноборства» (категорія «Спорт»), а також на власному каналі MEGOGO «Гонг» і на окремому поп-ап каналі в розділі «Телебачення», що з’явиться на сервісі в день події.

Трансляції бою Берінчик — Ноукс передуватиме студія на MEGOGO, яка розпочнеться о 20:15 за київським часом. Сам поєдинок Берінчик — Ноукс розпочнеться не раніше 23:00 за київським часом.

Востаннє Денис Берінчик виходив на ринг у лютому 2025 року, коли поступився нокаутом Кішону Девісу і втратив титул чемпіона світу за версією WBO. Після цього він переніс дві операції на плечі.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Бокс Денис Берінчик

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies