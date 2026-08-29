У суботу, 29 серпня, у Лондоні відбудеться вечір боксу. Головною подією стане бій за звання чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі між Мозесом Ітаумою та Філіпом Хрговичем. Ми вже писали про те, хто транслюватиме бій Ітаума — Хргович.

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А в другому за значущістю поєдинку вечора боксу на ринг вийдуть колишній чемпіон світу Денис Берінчик (19−1, 9 КО) і британець Сем Ноукс (19−1, 16 КО).

В Україні бій Берінчик — Ноукс можна буде переглянути на MEGOGO за передплатами «Оптимальна», «Спорт» та в усіх пакетах MEGOPACK. Трансляція буде доступна в розділі «Єдиноборства» (категорія «Спорт»), а також на власному каналі MEGOGO «Гонг» і на окремому поп-ап каналі в розділі «Телебачення», що з’явиться на сервісі в день події.

Трансляції бою Берінчик — Ноукс передуватиме студія на MEGOGO, яка розпочнеться о 20:15 за київським часом. Сам поєдинок Берінчик — Ноукс розпочнеться не раніше 23:00 за київським часом.

Former World Champ, Denys Berinchyk shows off some skills in the capital 😅



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Востаннє Денис Берінчик виходив на ринг у лютому 2025 року, коли поступився нокаутом Кішону Девісу і втратив титул чемпіона світу за версією WBO. Після цього він переніс дві операції на плечі.