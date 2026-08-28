«Ми незламні»: Берінчик розгорнув прапор України після зважування перед боєм із Ноуксом — відео

28 серпня, 20:57
Берінчик Ноукс пройшли офіційне зважування (Фото: Instagram/luckypunchnet)

Берінчик Ноукс пройшли офіційне зважування (Фото: Instagram/luckypunchnet)

Ексчемпіон світу в легкій вазі Денис Берінчик (19-1, 9 КО) та британець Сем Ноукс (18-1, 16 КО) пройшли офіційне зважування перед очним поєдинком 29 серпня.

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Українець виявився трохи легшим — 60,826 кг проти 60,840 кг у Ноукса.

Після зважування боксери провели фінальну битву поглядів. Берінчик також розгорнув прапор України з написом «Ми незламні».

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https://twitter.com/DAZNBoxing/status/2093367527266988290

Головною подією вечора стане титульний бій Мозеса Ітауми та Філіпа Хрговича, який розпочнеться близько 00:00 за київським часом у ніч на 30 серпня.

Зазначимо, востаннє 38-річний Берінчик виходив на ринг у лютому 2025 року, коли програв нокаутом Кейшону Девісу і втратив титул чемпіона світу за версією WBO. Після цього українець переніс дві операції на плечі.

28-річний Ноукс востаннє боксував у травні, коли виступав у межах промоушену Top Tier у Лондоні. Він переміг мексиканця Беніто Санчеса Гарсію (17−19−2) за два раунди.

Нагадаємо, що Берінчик припинив співпрацю з тренером. Новим наставником українця став колишній тренер Олександра Усика.

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Олександр Гвоздик (21−3, 17 KO) вважає, що ексчемпіон світу в легкій вазі Денис Берінчик (19−1, 9 KO) мав обрати американського промоутера.

Раніше Денис Берінчик розповів про свої плани щодо продовження кар'єри.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Бокс Денис Берінчик

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