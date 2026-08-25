«Усик затримується в боксі заради грошей». Колишній чемпіон дав прогноз на бій з Ітаумою

Біллі Джо Сондерс поділився думкою щодо можливого поєдинку ексчемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика проти претендента на титул IBF Мозеса Ітауми.

Колишній чемпіон світу вважає, що представник України легко переміг би британця, якби вони зараз опинилися на одному рингу.

«Наразі я не даю жодному суперважковаговику шансів у бою з Ітаумою. Я б не хотів дивитися їхній бій — принаймні не зараз. Я хотів би побачити його два-три роки тому, але він так і не відбувся».

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Сондерс припустив, що Усик не завершує кар'єру, оскільки хоче заробити більше грошей.

«У кожного є свій термін придатності. Я думаю, що Усик просто намагається затриматися в боксі заради грошей», — сказав Сондерс виданню Boxing News.

Нагадаємо, що 29 серпня Ітаума битиметься за вакантний титул IBF із Філіпом Хрговичем.

Для Ітауми та Хрговича це буде перший бій за звання чемпіона світу. У разі перемоги 21-річний Ітаума, якого часто порівнюють із легендарним Майком Тайсоном, стане другим наймолодшим чемпіоном світу в історії надважкої ваги. Рекордсменом є сам Тайсон, який здобув титул у віці 20 років і чотирьох місяців.

Востаннє британець виходив на ринг у березні, коли нокаутував у п’ятому раунді Джермейна Франкліна. Хргович у травні переміг Девіда Аллена технічним нокаутом у третьому раунді, коли кут суперника викинув білий рушник.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі — за версіями IBF, WBC та WBA. Після цього WBC призначила новим чемпіоном світу німця Агіта Кабаєла, а володарем титулу WBA став росіянин Мурат Гассієв.

Одним із Одним із найімовірніших наступних суперників українця є Деонтей Вайлдер . Раніше Усик розповів про двох варіантах продовження кар'єри і пояснив, чому хоче провести бій з американцем.