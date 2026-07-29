Колишній чемпіон світу Джонні Нельсон поділився очікуваннями від бою між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі.

На думку британця, Циганський король здобуде перемогу в цьому протистоянні.

«Я фанат Ей Джея, але все ж схиляюся до перемоги Тайсона Ф’юрі завдяки його рухливості та боксерській майстерності. Вразливість, яку продемонстрував Джошуа [у бою з Пренгою], пропустивши той підступний аперкот, а потім знову опинившись під ударами біля канатів, коли рефері почав відлік нокдауну, — це моменти, якими Ф’юрі скористається.

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Якщо говорити про характер, рішучість і жагу до перемоги, то тут перевага за Джошуа. Але, зважаючи на те, що я побачив, зараз я все ж схиляюся до перемоги Тайсона Ф’юрі", — сказав Нельсон в інтерв'ю Sky Sports.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня Джошуа та Ф’юрі провели «підготовчі» поєдинки перед очним протистоянням. Джошуа в другому раунді нокаутував албанця Крістіана Пренгу, а Ф’юрі переміг технічним нокаутом поляка Маріуша Ваха.

Повідомлялося, що Джошуа та Ф’юрі підписали контракт на поєдинок, який має відбутися в четвертому кварталі 2026 року.

Промоутер Едді Гірн заявив, що бій, найімовірніше, відбудеться в листопаді у Великій Британії.