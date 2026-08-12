Едді Хірн, промоутер британського супертяжа Ентоні Джошуа, розповів, що може скасувати поєдинок проти Тайсона Ф’юрі, якщо бій проведуть у США, а не у Великій Британії.

«Усі хочуть провести бій у Нью-Йорку, окрім Ентоні Джошуа й мене. Ми перебуваємо під величезним тиском. Це щось на кшталт: «Ми партнери, ми платимо багато грошей, ви повинні розуміти, що нам потрібно перенести бій туди, де, на нашу думку, це найкраще з комерційного погляду». Я не погоджуюся з їхніми аргументами, але я не плачу ці гроші.

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Але ми б не підписали контракт, якби бій відбувся в Америці. Тож нам потрібно обговорити це питання", — цитує Хірна Boxing news.

Промоутер також заявив, що бій може не відбутися, якщо його проведення у Нью-Йорку оголосять без відповідної угоди.

«Днями вони написали нам: «Просто щоб ви знали, ми хотіли б оголосити бій за Нью-Йорк», а я сказав: «Ні, ви не можете». Можливо, навіть буде ситуація, коли вони все ж таки оголошуватимуть про це, і ви, ймовірно, побачите, як я досить швидко скажу: «Бою не буде».

Обіцяю вам, якщо вони оголосять про цей бій без угоди про зміну місця проведення, то бою не буде, і ми не блефуємо. Ми твердо переконані, що цей бій має відбутися у Великій Британії", — додав Хірн.

За словами промоутера, сторона Джошуа готова навіть відмовитися від частини фінансових вигод заради проведення поєдинку у Великій Британії.

«Ми ніби хочемо сказати: „Ну, якщо ви хочете зробити це в Америці, ви повинні заплатити нам усі ці гроші за решту“, бо нас насправді не хвилюють гроші — ми хочемо, щоб це було в Англії. Тож ми хочемо заробити стільки грошей, щоб вони просто сказали: „Знаєте що, давайте просто зробимо це в Англії“, це сценарій нашої мрії», — зазначив Хірн.

Нагадуємо, що Ф’юрі та Джошуа провели свої останні бої наприкінці липня. 24 липня в Таїланді «Циганський король» достроково переміг Маріуша Ваха, а наступного дня в Саудівській Аравії Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу, двічі побувавши в нокдауні в першому раунді.

Джошуа та Ф’юрі підписали контракт на поєдинок, який має відбутися у четвертому кварталі 2026 року.

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Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх підтвердив дату та місце бою. За його словами, британська битва може відбутися 20 листопада 2026 року в «Медісон-сквер-гарден» у Нью-Йорку.